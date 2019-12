Politiet ønsker tips etter skadeverk på trailer

Saken oppdateres.

På sine Facebook-sider skriver politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu at de ønsker tips fra publikum etter at en trailer ble utsatt for skadeverk.

Skadeverket har skjedd i perioden mellom 13. og 15. desember.

Noen dager senere var politiet på stedet for å sikre spor. Politiet skriver at de kan virke som om gjerningspersonene har benyttet et våpen for å ødelegge rutene til traileren.

Kjøretøyet står plassert på Tiller.

Flere skriver i kommentarfeltet at det ser ut som kulehull etter bruk av luftvåpen.