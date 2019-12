Rykket ut etter brannmelding: - Glemte av en kasserolle

Her sto smuglerne i kø da tollerne sjekket julehandelen

Saken oppdateres.

Geir Ove Fossli ved brannvesenets 110-sentral forteller at de fikk melding om hendelsen klokken 14.26.

- Skulle lage mat

Innsatsleder Stig Viken i politiet rykket ut til hendelsen.

- Det var en familiefar som skulle lage mat. Han glemte av en kasserolle på komfyren. Så var det noe i kasserollen som tok fyr, forteller han.

Viken sier at brannen heldigvis ble oppdaget og slukket.

- Kasserollen ble tatt med ut. Det hele berget med bittelitt røyk inne og en ødelagt ventilator. Det er ikke snakk om personskade, men de må nok ta en ekstra husvask på kjøkkenet før det blir greit, opplyser han.

Viken sier at det blir opprettet en sak på forholdet.

Inhalerte røyk

Klokken 15.07 skrev politiet om nok en brann, denne gang i Snåsa. Ifølge politiet var det snakk om brann i en vaskemaskin i ei trønderlån, men denne var slukket da politiet meldte om hendelsen.

Vaskemaskinen skal ha blitt fraktet ut av huset.

To personer skal ifølge politiet ha inhalert røyk på stedet. De to ble sjekket av ambulanse.

Det skal ha vært stor røykutvikling da brannvesenet ankom stedet, skriver politiet.

Politiets råd

Desember er kjent som en høysesong når det gjelder branner. Viken, som rykket ut til brannen på Levanger, maner til forsiktighet.

- Det er del smultgryter og sånn nå. Folk må være forsiktige og sørge for å ha brannteppe, brannslokkingsapparat eller andre slokkemidler i nærheten. Så må man være til stede når man holder på med mat. Det er en forutsetning for et vellykket resultat, sier han.