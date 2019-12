Rykket ut etter melding om brann i enebolig

Er dere uenige om oppdragelsen? Her er seks tips for å håndtere uoverensstemmelsen

Saken oppdateres.

Geir Ove Fossli ved brannvesenets 110-sentral forteller at de fikk melding om hendelsen klokken 14.26.

- Det var brann i en fettgryte på kjøkkenet. Vi har fått ut den og har rimelig kontroll.

- Brannen er slokket?

- Jeg forsto det som at den er slokket ja, sa Fossli drøye ti minutter etter at hendelsen ble meldt.

Han er ikke sikker på hvilke materielle skader det er snakk om.

Politiet skrev om hendelsen på Twitter klokken 14.33. Det ble da meldt om brann i en enebolig. Like etterpå skrev politiet at det er kontroll på stedet, og at det ikke skal være snakk om personskade.