Rykket ut til bilbrann i Stjørdal

Saken oppdateres.

Klokken 17.34 kom meldingen om at brannvesenet og politiet var på vei til en melding om bilbrann. Dette skrev politiet i Trøndelag på Twitter.

Videre informerte de om at det ikke var snakk om personskader, og at det heller ikke var fare for spredning.

Klokken 17.39 var det full overtenning på bilen.

- Det er snakk om en bil som har vært på verksted for å skifte frontfanger. Da bilen rygget ut, gikk sjåføren ut og lot bilen stå på tomgang. Etterhvert har bilen tatt fyr. Brannen startet i motorrommet på bilen, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen.

Hun bekrefter at brannvesenet raskt fikk slukket brannen, og at politiet oppretter sak.