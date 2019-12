Skulle fly hjem til jul. Da oppdaget hun noe rart på avgangstavla

Saken oppdateres.

Fredag kveld dukket en noe uvanlig reisedestinasjon opp på avgangstavlene på Trondheim lufthavn Værnes.

- Jeg satt inne i avgangshallen, og skulle sjekke statusen for flyvningen vår. Jeg gikk bort til avgangstavla, og da jeg så at det sto «husk polvotter!». Jeg må innrømme at jeg stusset litt over det, og tenkte «jaha, hva slags destinasjon er dette?». Da flyttet jeg blikket bortover, og fikk meg en god latter. Der sto det «Nordpolen», forteller tipseren som sendte inn bilde av det morsomme påfunnet til Avinor.

«Nissete tiltak»

Det var nemlig ikke tilfeldig at julenissens bosted dukket opp på avgangstavlene fredag kveld.

- Neinei, langt i fra, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim Andersen.

Han forteller at dette er en av flere «nissete tiltak» de har iverksatt på flere lufthavner den siste uka.

- Ja, det handler om å gjøre reisen litt morsommere både for våre passasjerer og våre ansatte, sier Andersen.

- Derfor vil man kunne se avganger til både Nordpolen, Snøfall og Blåfjell i dagene frem mot jul.

Opplever en mer spredt juletrafikk

Marit Helene Stigen er lufthavnsdirektør ved Trondheim lufthavn, og forteller at de opplever en mer spredt juletrafikk sammenlignet med tidligere år.

- I dag (fredag) har vi hatt cirka 11 000 passasjerer, noe som er ganske lite sammenlignet med samme periode fra tidligere år. Julaften er på en tirsdag, som gjør at folk sprer seg litt utover helga som kommer rett før. Derfor kan vi tillate oss å bruke litt ekstra energi på å gjøre hjemreisen litt koseligere for folk.

De morsomme reisedestinasjonene er kun én av flere juletiltak på Trondheim lufthavn i disse dager.

- Julenissen har blant annet vært på besøk, også har vi delt ut sjokolade rundt omkring i terminalen, sier Stigen.

- Selv om vi driver med litt ablegøyer, vil vi selvfølgelig fortsette å jobbe videre for en stabil og sikker drift, og sørge for at alle kommer seg trygt hjem til jul.