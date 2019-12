Bil skled inn i husvegg

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyser like etter klokka 13 på Twitter at en bil skal ha sklidd inn i en husvegg i et veikryss ved Levanger sykehus.

- Dette har skjedd på en glatt vei i lav hastighet, opplyser opersjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt.

Bilføreren har forklart at han møtte en bil som tok mye plass og hadde stor fart, og at han tok et valg om å styre inn mot husveggen for å unngå sammenstøt med bilen som kom imot

- Det er noen skader på bordkledning og ei takrenne, og dette ordner huseier og bileier opp i seg imellom, sier Volden.

Politiet oppretter ikke sak på forholdet.