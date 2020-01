Flere fylkesveier stengt på grunn av flom i Trøndelag

Mistenker at brannen på Spongdal er påtent

Saken oppdateres.

Torsdag kveld meldte Vegtrafikksentralen om at fylkesvei 7040 i Namdalen er stengt ved Grande og Oppdal grunnet flom. Åpent ved Horka.

20 centimeter vann

Fredag morgen er det enda flere fylkesveier som er stengt på grunn av flom.

- Fylkesvei 17 på Høylandet er stengt ved Vassbotna, da veien har flommet over. Det er omtrent 20 centimeter vann på veien, som gjør at den ikke er forsvarlig å kjøre på, sier Per Morten Trymer hos VTS Midt-Norge.

Rasfare

Også Fylkesvei 763 er stengt ved Stranda på grunn av rasfare.

- Vi fikk inn meldingen i natt, og i samråd med byggherre besluttet vi å stenge veien inntil videre. Ny vurdering blir tatt i løpet av formiddagen, sier Trymer.

Stengt siden 1. januar

Fylkesvei 7052 i Overhalla kommune er stengt ved Skage på grunn av flom.

- Her har det vært stengt siden 1. januar. Det kommer nok til å ta tid før veien åpnes igjen, da det er igangsatt utgraving av veien, sier han.