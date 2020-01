E6 helt åpen igjen i Soknedal etter at trailer sakset

- Det er et voldsomt trykk med visninger fra starten av året

Saken oppdateres.

Klokken 11.19 meldte Politiet i Trøndelag følgende på Twitter:

Trailer har sakset på E6 sør for Soknedal sentrum og blokkerer 2 av 3 kjørefelt i bakken opp mot Gullvåg. Det er meldt om vanskelige kjøreforhold i området!

Fra politiets operasjonssentral i Trøndelag fikk Adresseavisen opplyst at bilen det er snakk om sto i sørgående feil i lia opp mot Gullvåg camping.

- Folk på stedet opplyser at det er mulig å passere, men at trafikken må over i motgående felt, sa operasjonsleder Trond Volden ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

En politipatrulje var da på vei til stedet.

- Vegtrafikksentralen er varslet, men de opplyser at alle entreprenører allerede er ute, sa Volden.

Klokken 11.40 meldte politiet på Twitter at traileren har kommet seg videre og veien er åpen for fri ferdsel.