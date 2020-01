Har sagt opp jobben som nyhetsredaktør i Adresseavisen

Saken oppdateres.

5. oktober i 2017 ble det kjent at Frode N. Børfjord (56) var ansatt som ny nyhetsredaktør i Adresseavisen. Én liten måned senere var han på plass i Trondheim.

2. januar 2020 sa han opp stillingen sin og Erlend Hansen Juvik (42) ble konstituert i rollen.

- Jeg har vært veldig glad i jobben og det har vært svært spennende å jobbe med så mange flinke folk. Og det skal jeg fortsette med i noen måneder til, sier Børfjord til Adresseavisen.

- Stor arbeidsinnsats

Sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby, bekrefter at Børfjord har sagt opp stillingen som nyhetsredaktør, men opplyser at han vil jobbe med en del forskjellige redaksjonelle prosjekter i oppsigelsestiden som varer til 1. april.

- Jeg vil takke Frode for den store arbeidsinnsatsen han har lagt ned i redaksjonen de to siste årene. Det har vært to år hvor vi har opplevd en sterk vekst, sier Husby.

Børfjord legger vekt på den heftige pendlertilværelsen når han blir spurt om hva som fikk ham til å si opp jobben.

- Jeg kjøpte meg en ny bil i februar 2018 og jeg har kjørt over 100 000 kilometer allerede. Jeg vil anslå at cirka 80 prosent av dette er turer over Dovrefjell. Så lang vei til familie og hjem er krevende over tid, sier han.

- Vil savne kollegene

Familien har et gårdsbruk i Gausdal i Lillehammer, og Børfjord har i praksis pendlet mellom Trondheim og Lillehammer nesten hver helg. På grunn av lang reisevei har han fått relativt få timer sammen med familien.

- Det blir trist å forlate Adresseavisen. Det er et av landets absolutt beste avishus. Det er ikke med lett hjerte at jeg gjør det. Jeg vil savne de flotte kollegene, sier han.

Børfjord mener likevel at timingen er god med tanke på oppsigelsen.

- Det er mange prosjekter på gang som jeg har vært med på, men jeg har full tillit til at de som skal ta dette videre, takler det. Den nye konkurransesituasjonen vil bli spennende, men jeg kjenner at det var riktig å avslutte langpendlingen nå, sier han.

Skal gjøre ferdig bøker

Børfjord har over 30 års erfaring som journalist og medieleder med bred erfaring fra NRK, VG, Dagbladet og flere lokalaviser.

- Jeg tar med meg alle gode erfaringer og minner fra Adresseavisen til Østlandet. Jeg har to konkrete bokprosjekt som jeg skal gjøre ferdig. Den ene boka omhandler organisert kriminalitet og det andre bokprosjektet dreier seg om en spesiell historie om en tysk soldat, forteller Børfjord.

Han lover likevel at han vil holde seg innenfor journalistikken, og at neste jobb vil være i mediebransjen.

- Jeg har erfaring fra tv, radio nett og avis, og jeg vil bruke denne kunnskapen videre. Jeg er i dialog om nye oppgaver på Østlandet, og vil også i framtiden ha fokus på utvikling av journalistikk på en kombinasjon av de plattformene som jeg er godt kjent med, samtidig som jeg får mer tid med familie og hjem, forteller han.

