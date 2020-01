I kø for Ari Behns bisettelse

Saken oppdateres.

Bisettelsen begynner klokka 13 og er åpen for alle. Det er ventet fullsatt kirke og stor kø utenfor. Fredag morgen sto flere og ventet på å komme inn i kirken.

– Ari Behn var spesiell for meg, han var annerledes og prøvde ikke å være noen annen enn den han var. Han traff meg både med humoren, kunsten og litteraturen. Jeg er her i dag for å si farvel og få ro i sjelen, sier 15 år gamle Laura Stjern Schjølberg. Sammen med moren Ingjerd Stjern var hun den første som var på plass i køen.

De to har kommet ens ærend fra Røros for å være til stede under bisettelsen. Det var Laura som ville dra, så moren ble med for hennes skyld.

I tykt og tynt

Foran i køen står også Inger Lise Kolstø fra Karmøy og Elisabeth Nesheim fra Vindafjord. De to venninnene har fulgt de kongelige i tykt og tynt og var også til stede i bryllupet til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen.

– Vi er veldig rojale, fastslår Elisabeth.

– Vi har støtter oppunder alt av gledelige begivenheter, og vi synes det er viktig å vise at vi også stiller opp ved triste begivenheter, sier Inger Lise.

– Forut for sin tid

De mener Ari var en mann forut for sin tid som torde å vise følelser og være myk.

– Han var også en som husket folk. Han kjente oss igjen da vi var i Stockholm og sa: «der er dere jo». Det var helt forferdelig å høre at han hadde tatt livet sitt, det var overraskende, selv om vi visste at han slet.

Mange av de 800 plassene i Oslo domkirke er reservert familie, venner og det offisielle Norge. Hele kongefamilien deltar i bisettelsen, i tillegg til en rekke toppolitikere.

