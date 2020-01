Brann i bil parkert inntil et hus

- Det iranske folket må nå betale for dumhetene til regimet, mener fribyforfatter Asieh Amini

Saken oppdateres.

Nødetatene er rykket ut til Spillum i Namsos etter melding om brann i en bil som står inntil et hus.

- Innsatsleder for brann melder om åpne flammer, men at det ikke skal være fare for spredning, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

Det er foreløpig ikke melding om personskade, ifølge politiet som meldte om hendelsen på Twitter klokken 18.45 søndag.

Klokken 19.10 melder politiet at brannen er slukket og at det opprettes sak etter bilbrannen.

- Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk kontroll. Brannen ble slukket uten at det spredte seg eller noen kom til skade, sier operasjonslederen.