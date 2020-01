Brann i enebolig

Politiet ber om tips fra publikum for å etterforske episoder der barn skal ha blitt forsøkt lokket inn i bil

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut etter melding om brann i en enebolig i Åsenfjord i Levanger.

- Det var en nabo som oppdaget brannen og meldte fra til oss. Vi fikk melding klokken 10.24, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Det skal være full overtenning i boligen, og det er fare for at brannen kan spre seg til en garasje. Hollingen sier de er usikre på om det er fare for spredning til andre boliger i området.

- Det kommer litt an på vindretningen, sier han.

Fire beboere skal være registrert i boligen.

- Alle beboerne har kommet seg ut, opplyser Hollingen.

Ved 11-tiden skriver politiet på Twitter at huset anses som tapt, og at det er fare for spredning til garasje.

Frostavegen er nå sperret på grunn av brannen.