Reddet seg ut av brennende bolig

Det meste gikk galt for Jenssen: – Jeg tror jeg byttet fem staver i dag

E6 over Dovre åpnet igjen

Klæbo sterkest på sprinten – tok over sammenlagtledelsen i Tour de Ski

E6 over Dovre åpnet igjen

Klæbo sterkest på sprinten – tok over sammenlagtledelsen i Tour de Ski

Saken oppdateres.

Brannen utviklet seg svært raskt, og eneboligen var overtent da brannmannskapene kom til stedet.

- Full overtenning, skrev politiet i Trøndelag på Twitter.

Eneboligen ligger i Åsenfjord.

- Det var en nabo som oppdaget brannen og meldte fra til oss. Vi fikk melding klokken 10.24, sier Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Barn i tenårene

En familie på fire bodde i eneboligen, og det var to barn i tenårene som var hjemme da det begynte å brenne.

De kom seg ut av huset på egen hånd. Foreldrene var i nærheten, og kom raskt til stedet.

De ble tilsett av ambulansepersonell, men skal ikke være skadet.

En garasje står like i nærheten av eneboligen, og det var en stund fare for at også den ville gå med i brannen.

Ved 11-tiden skriver politiet på Twitter at huset anses som tapt.

- Vi driver fremdeles med slukking, og vi har nå tatt det meste av flammene. Det er fortsatt mye røyk på stedet, og brannvesenet vil fortsette arbeidet på stedet. Vi har klart å berge garasjen, sier Tonje Våden, innsatsleder for politiet ved 12-tiden lørdag formiddag.

Våden sier at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

- Vi har kun en formening om hvor brannen startet. Det var i tilknytning til inngangspartiet, i gangen, sier Våden.

Vei stengt

Eneboligen ligger i Frostavegen som går mellom Åsen og Frosta. Fylkesvei 753 ble sperret ved det gamle samvirkelaget i Åsenfjord som følge av brannen. Omkjøring er via fylkesvei 102.

- Omkjøring er nå skiltet, og det skal ikke være noe problem. Det har vært veldig glatt, men veien er nå strødd, opplyser Våden.