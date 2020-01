Vogntog måtte berges på E6

Over 30 tråkket til døde i Soleimanis begravelse

Saken oppdateres.

Like før klokken 12.00 kjørte et vogtog av vegen sør for Lassemoen, mellom Harran og Trones på E6 Grong.

- Berging er på stedet. Veien vil sperres fullstendig i forbindelse med berging, sa operasjonsleder Frank Brevik hos Trøndelag politidistrikt klokken 13.20.

Han forteller at det er svært glatt på stedet.

Klokken 15.20 forteller trafikkoperatør Eirik Meyer Jensen hos VTS Midt-Norge at ett felt er åpnet igjen, like etter klokken 16.30 er veien helt åpent.

Tirsdag formiddag kjørte Håkon Byberg nordover på E6 da han møtte vogntoget.

- Man ser ikke lastebilen før man kommer dit når man kjører nordover, så det er uoversiktlig, sier han.

De som kommer kjørende sørover møter en bergningsbil med lysene på, opplyser Byberg.

- Det er glatt på veiene så folk må ta det med ro, oppfordrer han.