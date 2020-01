Stengte E6 på grunn av trafikkuhell

Holde ut i et dårlig parforhold for barnas skyld? Her er ekspertenes råd

Saken oppdateres.

Det skal ha vært et sammenstøt mellom to vogntog ved Korsvollan i Snåsa kommune.

Ifølge politiet i Trøndelag har hengeren på det ene vogntoget kommer borti en tømmerbil som kom kjørende i motgående felt.

Det er ikke snakk om personskade.

Like over klokka 17 opplyser trafikkoperatør Ingvild Stabell Bredland at begge kjørefelt er åpnet for trafikk.

- Det er ryddet på stedet. Det står fortsatt et vogntog i en lomme på vegen, men det er ikke til hinder for trafikken. Det kan være at veien blir stengt en kort periode for berging litt senere, sier hun.