Rykket ut til trafikkuhell på E6

Saken oppdateres.

Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt skrev om hendelsen på Twitter klokken 19.41. Uhellet skal ifølge politiet ha skjedd cirka en halv mil nord for Oppdal.

Ifølge politiets melding på Twitter var det en bil som havnet utfor veien.

Politiet opplyser at sjåføren skal ha hatt smerter i en arm, og at en passasjer ble kjørt på legevakta av en forbipasserende. Operasjonsleder Viola Elvrum forteller til Adresseavisen at også sjåføren ble tilsett av helse, men at det ikke er snakk om noen alvorlige skader.

Det er meget glatt på stedet, opplyser politiet på Twitter.

Sørgående felt på E6 skal ha vært sperret en stund etter ulykken, men veien er nå ryddet.