Etterlyser mann som tar seg inn i boliger

Saken oppdateres.

Nå etterlyser politiet en mann som ble oppdaget på et soverom i et boligområde i Halgottoøkra i Grong. Politiet fikk melding om tildragelsen fredag klokken 14.30.

– Det var en på en privatbolig. Kvinnen som bor i huset hadde kom hjem og hadde akkurat satt seg ned i stua for å slappe av. Så hørte hun at det var lyder inne på soverommet. Hun gikk inn på soverommet og der sto det en mann og rota i sakene hennes. Han var total ukjent for henne, forteller operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Ifølge politiet skal mannen ha fortalt at han var på adressen for å reparere noe.

– Det er en vanlig bløff, og de er vant til at folk blir litt paff. Han hadde forlatt huset da kvinnen ba om det, forteller Handegard.

Ulåst dør

Huseieren tok kontakt med lensmannen i Grong, som igjen videreformidlet det til operasjonssentralen.

Ytterdøren til boligen skal ikke ha vært låst da mannen tok seg inn. Handegard sier at politiet er kjent med problematikken med at boligeiere som ikke låser døra når de drar ut et ærend, får ubudne gjester.

– Mange er ikke vant til å låse dørene, og det vet disse folkene. Da går de rett inn og forsyner seg. Om folk er hjemme, bryr de seg ikke om, sier Handegard.

Han forteller at de også har fått melding fra en annen huseier i samme område, som også trolig hadde hatt besøk av samme mann tidligere på dagen.

Søker etter mann

Politiet søker etter en mann som skal være rundt 170 cm høy, med fottøyavtrykk på cirka 45 cm. Han har smal, rett nese og snakket gebrokkent norsk, skriver politiet på Twitter.

Politiet mener mannen trolig ferdes med bil. Dersom folk ser mannen ber politiet om at de tar kontakt på telefon 02800.