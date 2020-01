Vogntog sperret fylkesvei på Fosen

Å fjerne et tilbud som har eksistert i over 50 år, berører svært mange

Veiproblemene var på Fv 755.

- Entreprenør melder at et vogntog har sakset og at det er helt sperret på stedet. Berging er bestilt, skrev Statens vegvesens Vegtrafikksentral på Twitter klokken 12.02.

I utgangspunktet var et kjørefelt sperret fordi to vogntog sto og la på kjettinger. De sperret feltet i retning Mosvik.

- Vi fikk beskjed fra noen lastebilsjåfører som sto i bakken der, at de fikk problemer med å komme seg opp. En av tre trailere har kommet seg videre, mens de to andre står og legger på kjettinger. De skulle gi oss tilbakemelding de har kommet seg derfra, sier Kim Jørgen Benan, trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen midt til Adresseavisen like før klokken 12.

Klokken 14.52 melder Vegtrafikksentralen at veien er ryddet.

Privatperson i traktor hjalp til

Lastebilene sto i Dalbygda, rett nord for avkjøringen til Fv 6836 som går i retning vest. Avkjøring Kruken, opplyser Vegtrafikksentralen.

- Her er det bratte bakker og glatt føre. Vi fikk melding om at det var en privat traktor som jobbet i området som hadde tatt initiativ til å brøyte unna litt i kantene for å hjelpe personbiler å passere, sier trafikkoperatør Benan.

Videre kan han fortelle at de ikke har fått så mange telefoner om at det er spesielt glatt i fylket.