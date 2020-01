To personer sjekkes av lege etter trafikkulykke

Varsler norsk skatt for nettgiganter som Google og Facebook

Saken oppdateres.

Klokken 13.20 mandag ettermiddag melder politiet om en trafikkulykke på Vassås bru i Bindal.

- En personbil kjørte ut av veien. To personer er sendt til et helsesenter for å bli kontrollert av lege, sier operasjonsleder Stig-Roger Olsen hos Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at det er ingenting som tyder på at det er snakk om alvorlige personskader.

- Bilen fikk ganske store materielle skader. Det blir trolig behov for berging, sier Olsen.

Det skal ikke være noen trafikale problemer på stedet.