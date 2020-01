E6 i Melhus blir stengt natt til onsdag

To menn pågrepet og siktet for drapene i Bergen

Saken oppdateres.

Nye Veier melder at E6 mellom Skjerdingstad og Melhus blir stengt natt til onsdag. Veien blir stengt klokken 22.00 tirsdag kveld og holder stengt frem til klokken 06.00 onsdag morgen, ifølge en melding fra Nye Veier.

- Årsaken til veistengingen er at vi skal sette opp et midlertidig rekkverk for å beskytte trafikanter og arbeidere i anleggsperioden. Vi må stenge veien for å montere dette. Vi beklager de ulemper dette eventuelt må medføre, skriver Nye Veier i meldingen.

Nye Veier og entreprenør Peab startet i høst utbygging av nye E6 mellom Melhus sentrum og Kvål. Veien skal bygges ut som firefelts motorvei for fartsgrense 110 km/t, og skal etter planen stå helt ferdig sommeren 2022.





