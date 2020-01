Lav vegbanetemperatur lager skøytebane i trafikken

Saken oppdateres.

Torsdag kveld har Adresseavisen fått flere henvendelser om særdeles glatte veier rundt om i fylket. Det milde været har skapt en aldri så liten skøytebane i trafikken.

- Tiltross for at det ikke er kuldegrader, er vegbanetemperaturen såpass lav at det blir is nå mot kvelden, sier Anita Berglund i Statens vegvesen. Hun forteller at de har vært i kontakt med sine entrepenører, som er «ute med alt de har».

- De vil per nå prioritere der det er mest trafikk, men de kan ikke være overalt, forteller Berglund.

Hun oppfordrer publikum til å ta hensyn til forholdene.

- Så langt har det ikke vært noen hendelser som følge av glatta, men vi ber om hjelp fra publikum om å ta hensyn til føret og oppføre seg deretter, sier Berglund.

LES OGSÅ: Krasjet med lyktestolpe

Tips oss! Har du bilder, video eller opplysninger? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no