Til tross for at det ble meldt om glatte veier i Trøndelag sent torsdag kveld, var det likevel kun registrert én trafikkulykke hos politiet. To biler hadde et sammenstøt på fylkesvei 800 i Skaun kommune i 01-tida natt til fredag.

- Det var veldig glatt, men det ble bedre forhold mens vi befant oss på ulykkesstedet. Når temperaturen danser rundt null grader, så blir det som regel glatt, forklarer politiførstebetjent Åge Andersen i Trøndelag politidistrikt.

- Roet seg på morgenen

Trafikkoperatør Anita Berglund ved Vegtrafikksentralen opplyser fredag morgen at det har blitt bedre på trønderske veier.

- Det har roet seg med meldinger, og vi håper det blir bedre på morgenen, sier hun.

Torsdag kveld mottok derimot Adresseavisen flere henvendelser om særdeles glatte veier rundt om i fylket. Det milde været har skapt en aldri så liten skøytebane i trafikken.

Ute med alle mannskap

- Til tross for at det ikke er kuldegrader, er veibanetemperaturen såpass lav at det blir is nå mot kvelden, sa Berglund torsdag kveld. Hun fortalte at de hadde vært i kontakt med sine entrepenører, som var «ute med alt de har».

Hun oppfordret publikum til å ta hensyn til forholdene.

- Vi ber om hjelp fra publikum om å ta hensyn til føret og oppføre seg deretter, sier Berglund.

