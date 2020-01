Samler norske hjemmebryggere i Trondheim: - Håper å trekke folk fra hele landet

Tore O. Sandvik: Latskap fra Trine Skei Grande (V) at Bergen vinner kulturkampen over Trondheim

- Vi fikk overta for den summen vi hadde mulighet til å by

Messen arrangeres blant annet av hjemmebrygger-foreningen Norbrygg Trøndelag. De merker en økende interesse for hjemmebrygging blant trøndere.

- Det er veldig mange hjemmebryggere her i Trøndelag, og det har vært en populær hobby i mange år. Likevel ser vi fortsatt stor interesse fra folk som ønsker å starte opp selv, forteller Odin Lein Strand, styremedlem i Norbrygg Trøndelag.

Foreningen opplever at det er mange som driver med hjemmebrygging, men som ikke er medlem av Norbrygg. Det ønsker de å gjøre noe med.

- Det er en av grunnene til at vi er med på dette prosjektet. Vi oppfordrer jo selvfølgelig alle som driver med hjemmebrygging til å bli medlem, og håper at arrangementer som NorBrew Con kan friste folk til å bli en del av et veldig fint miljø, sier Vegard Lystad i Norbrygg Trøndelag.

Inspirert av USA

Brewshop er også med som arrangør for det nye arrangementet. De forteller at idéen er inspirert av den amerikanske konferansen Homebrew Con, som årlig blir arrangert i Nashville.

- Homebrew Con er verdens største hjemmebrygger-arrangement, og derfor ble det NorBrew Con. Vi har fornorsket det, kan du si, forteller Ronny og Manfred Skårsmoen i Brewshop.

Brødrene driver sin egen bryggebutikk i Trondheim, og deler Norbryggs syn på interessen rundt hjemmebrygging.

- Det har vært en ganske sterk vekst generelt de siste årene, også for oss som forhandler. Vi har ingen eksakte tall på dette, men man anslår at det finnes mellom 50.000-100.000 hjemmebryggere i Norge. Vi er nok det landet i verden med mest bryggere i forhold til innbyggertall, tror Manfred Skårsmoen.

- Derfor er det på høy tid å få til et slikt arrangement her til lands, mener Ronny Skårsmoen.

Internasjonalt program

Are Sende Osen er hyret inn for å lede konferansen, og skal ta publikum gjennom et variert program med foredragsholdere fra hele verden.

- Man får muligheten til å bli kjent med store stjerner innenfor miljøet. Blant annet blir Miss Gabe Barry fløyet inn fra New York. Hun kommer fra Brooklyn Brewery og skal holde et foredrag om historien til hjemmebrygger-miljøet. Ehren Schmidt fra danske Mikkeller kommer også, for å snakke om å blande øl og vitenskap. Han er sett på som en av de hotteste bryggerne i verden nå om dagen. I tillegg vil bryggerimester hos E.C. Dahls, Wolfgang Lindell, snakke om brygging av lagerøl, forklarer brødrene Skårsmoen.

Arrangørene ønsker også å gi et lite nikk til norske hjemmebryggere. Derfor er de norske bryggeriene Monkey Brew og Salikatt Bryggeri invitert for å snakke om veien fra hjemmebryggere til kommersielle bryggeri.

- De er de store norske stjernene innenfor hjemmebryggemiljøet, forklarer Lein Strand.

- Det er viktig å få fram at selv om du ikke brygger, men kanskje er interessert i øl og vil lære mer om det, eller kanskje har lekt med tanken om å brygge selv, så er dette en gylden anledning til å suge til seg kunnskap. Det vil være en horde med utstyrs- og råvareleverandører tilstede, samtidig som det blir showing på scenen. Det blir på en måte en liten festival, legger han til.

Forventer over tusen besøkende

Kristian Berger er bryggeriambassadør hos E.C. Dahls Bryggeri, som skal huse Norbrew Con og de over 1000 besøkende som forventes å ta turen innom i slutten av mars.

- Vi synes dette prosjektet er kjempespennende. Alt som sprer ølglede og ølinteresse er positivt, det gagner oss alle til syvende og sist. Vi har alltid vært opptatt av hjemmebrygging. De er en del av miljøet vi tilhører. Flere her på huset har det som hobby selv, så dette gleder vi oss veldig til, sier Berger.

Han forteller at det vil bli servert både mat og drikke for publikum under konferansen, i tillegg til en treretters middag på kvelden. Manfred Skårsmoen har stor tro på at årets utgave av NorBrew Con ikke blir et enganstilfelle.

- I år blir det én dag, i fremtiden ser vi for oss ei helg. Vi ser for oss rundt 1.000-15.000 besøkende i år, og vi tror arrangementet kommer til å trekke folk fra hele landet. I fremtiden håper vi at det kan komme folk fra hele Europa. Vi skal bli hjemmebryggernes NorFishing, sier Manfred Skårsmoen til Adresseavisen.