To sjåfører mistet førerkortet og 23 fikk med seg fartsbot hjem

Saken oppdateres.

En laserkontroll på E6 ved Sparbu i Steinkjer resulterte i flere forelegg og beslag av førerkort. Det meldte politiet via Twitter sent fredag kveld.

Operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt opplyser at kontrollen ble foretatt i tidsrommet 18-21.

- Det ble skrevet ut elleve forenklede forelegg, hvor det høyeste lå på 3800 kroner, sier Engen.

To fartsglade sjåfører mistet førerkortet, etter å ha kjørt i henholdsvis 80 km/t og 81 km/t i 50-sonen.

Senere ble det avholdt en trafikkontroll litt lenger nord, nærmere bestemt ved Mære. Her var det 30 kontrollerte, og én sjåfør ble anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort og mistenkes også for ruskjøring. Han ble tatt med for utvidet blodprøve, skrev politiet klokka 02.46 natt til lørdag.

I halv to-tida ble det avholdt laserkontroll ved Torpbakken i Malvik. Tolv førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 73 kilometer i timen i 50-sone, som gir en bot på 8500 kroner.