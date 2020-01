Fylkesvei i Stadsbygd er åpnet

Seks tegn på at du sover for mye

Saken oppdateres.

Årsaken til av veien ble stengt mandag ettermiddag, var at et tak og løse deler fra det nye omsorgssenteret i Stadsbygd, som er under bygging, kunne blåse på veien.

Folk i nærheten ble også bedt om holde seg inne av Indre Fosen kommune.

Klokken 21.25 meldte Vegtrafikksentralen i Midt-Norge at veien igjen er åpen for trafikk.

- Takelement har blåst av

Prosjektleder Mette Solberg, som er engasjert av kommunen på byggeprosjektet, forteller at entreprenøren Veidekke vurderer det som trygt å åpne veien nå.

- De har fulgt med været, og vinden har løyet betraktelig. Veidekke har inspisert taket og vurdert at konstruksjonen holder, og at det er trygt å åpne veien igjen, sier Solberg.

Hun fortalte tidligere mandag kveld at det var et takelement på det nye omsorgssenteret som hadde løsnet.

- På den delen av bygget som er vendt mot fylkesveien og krysset, har et takelement mot endegavlen blåst av. Det ligger fortsatt på taket. Heldigvis skjedde da ingen var der og ingen ble skadet, sa Solberg.

- Entreprenøren som har satt på taket kommer tirsdag, sier Solberg.

- Til fare for forbipasserende

Her er meldingen Indre Fosen kommune sendte ut tidligere mandag kveld:

«Indre Fosen kommune oppfordrer alle i Stadsbygd sentrum om å holde seg innendørs, med mindre det er strengt nødvendig å ferdes ute. Sterk vind kan ta med seg gjenstander fra nye Stadsbygd omsorgssenter og være til fare for forbipasserende.»