PST sikter to NTNU-forskere

Saken oppdateres.

De siktede forskerne er fast ansatte ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP). De er nå suspenderte fra sine tjenesteforhold, skriver Universitatsavisa.

Oppdaget i fjor vår

Det var april i fjor at at ledelsen av MTP oppdaget et datainnbrudd. To NTNU-forskerne skal på denne tiden hatt besøk av en gruppe gjesteforskere fra Iran, som befant seg ved NTNU da datainnbruddet skal ha pågått.

NTNU varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som startet etterforskning i fjor høst med bakgrunn i om det kunne foregått ureglementert forskning som kunne være i strid med eksportlovgivningen.

Forskerne etterforskes for om de kan ha gitt Iran informasjon som bidrar til framstilling av masseødeleggelsesvåpen.

- Mindre miljø

I forbindelse med saken er nå de to NTNU-ansatte siktet for å ha medvirket til et datainnbrudd ved å ha gitt andre uberettiget tilgang. Begge er suspenderte og risikerer å få sparken ved NTNU.

- Forskningen er knyttet til et mindre miljø bestående av personer av utenlandsk opprinnelse, herunder tilreisende gjesteforskere fra Iran, opplyser Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST, til Universitetsavisa.