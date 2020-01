40 pasienter forflyttet etter melding om røykutvikling i sykehjem

De beste kredittkortene for å samle bonuspoeng

Saken oppdateres.

Nødetater rykket natt til fredag ut til et sykehjem i Rørvik. Politiet meldte på Twitter klokken 3.56 at det var snakk om røykutvikling og at det var startet evakuering.

Knappe 20 minutt senere meldte imidlertid politiet at det ikke var snakk om brann, men røykutvikling i et teknisk rom, og at evakueringen ble avbrutt.

- Det har kommet vann på elektrisk innretning, sannsynligvis er det et rør som har sprunget lekk og det har rent vann ned på en generator. Så har det kommet damp som har sett ut som røyk, sier politiets operasjonsleder Bjørn Handegard fredag morgen.

Ifølge Handegard ble 40 pasienter ble forflyttet til en annen fløy i forbindelse med hendelsen. Det er ikke snakk om personskade i hendelsen, og fredag morgen er alle tilbake på rommene etter utlufting av damp.

