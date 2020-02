Hester forvillet seg ut på E6

To personbiler kolliderte på fylkesvei 30

Saken oppdateres.

Seks hester har forvillet seg ut på E6 like nord for Berkåk.

- De kom mot oss, og sprang fint i en rekke. Det var som et sprintheat som kom, forteller Martin Riseth.

Han er på vei til Falun for å se broren Fredrik gå verdenscup i helga, men like nord for Berkåk fikk heiagjengen fra Trondheim seg en liten overraskelse.

- Vi havnet midt oppe i en kø, og skulle sjekke Adressa.no hva det var. Vi leste at det var hester i veibanen, og da kom de plutselig, ler han.

Hestene holdt seg i nordgående kjørefelt, og sprang på rekke. Like bak kom en politibil.

- Det var fine hester. Og de holdt trafikkreglene. Får håpe det ikke skjer noe med dem, sier Riseth.

Politiet meldte om hendelsen klokken 16.15.

- Vi får flere meldinger om 6 hester som løper på E6 Berkåk, skrev politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen ble også varslet om forholdet, og politiet rykket ut med en patrulje.