Politiet rykket ut til tre som sperret E6 - ble stoppet av annet tre

- Jeg er mye redd. Redd for å si noe feil. For å drite meg ut politisk

So ro lille gutt, snart skal du få klimakutt. Vi må bare bore først, for verden er så oljetørst

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte søndag morgen i 08.00-tiden om at et tre lå over E6 i Oppdal - trolig på grunn av kraftig vind. På vei til dette oppdraget ble imidlertid politiet stoppet av et annet tre som lå over E6.

- Men på bygda løser det seg. En nabo med motorsag kom ut og ordnet opp, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i politidistriktet.

Politiet kunne da forsette mot det andre treet - som lå over E6 ved Oppdalsporten. Da politiet kom fram, var også dette treet fjernet av driftige folk i området.