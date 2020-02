Rykket ut til melding om røykutvikling - var vanndamp

- Kan bli enda dyrere for Trondheim dersom private barnehager går konkurs

Mann fikk lavere straff for forsøk på å avlive elg med jekk

Pstereo utvider, seks nye utesteder skal arrangere konserter under festivalen

- Jeg så at det kom en stein seilende rett imot meg

RBK søkte etter ny trener for andrelaget: Over 100 ønsker seg jobben

Her blir trønderne overkjørt av Porsche: – De føler de har hatt englevakt

Medier: Kobe Bryant og datteren begravet i all hemmelighet

Sigurd bygde sitt eget minihus - nå er han på utikk etter et sted å ha det

Rykket ut til bilbrann - fører sjekkes for promillekjøring

Mann fikk lavere straff for forsøk på å avlive elg med jekk

Sigurd bygde sitt eget minihus - nå er han på utikk etter et sted å ha det

Saken oppdateres.

- Melding om røykutvikling fra kjeller. Nødetatene på vei til stedet, skrev politiet på Twitter klokken 11.57, onsdag formiddag.

Beboerne skal ha evakuert boligen på egenhånd da nødetatene ankom.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Ebbe Kimo, opplyste at første patrulje som ankom stedet ikke kunne se noen tegn til røyk. Like etter kom en ny melding fra politiet med forklaringen om at det ikke var røyk i kjelleren, men vanndamp.

- Det konkluderes med vanndamp fra en varmtvannsbereder. Ingen brann, skrev politiet på Twitter.

Sparbu ligger i Steinkjer kommune.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter