- Tror mer på at Tore Strømøy blir styreleder enn på at det blir boring i Lofoten

Det er blant temaene som ukas panel i OmAdressert diskuterer.

Gjest i podkaststudio er stortingsrepresentant for Høyre, Mari Holm Lønseth. Hun kom flybåren med nyheter om at hun hadde fått fullt gjennomslag i helse- og omsorgskomiteen. I en sak om Vinmonopolet. En serier Terje Eidsvåg tok på seg en del av æren for.

America first?

Er vi helt sykelig hekta på alt amerikansk og amerikansk politikk spesielt? Helt klart tordnet Morten A Strøksnes på Facebook - og får litt gehør av panelet. Lønseth må i tabloid og amerika-fiksert stil velge mellom Bernie Sanders og Donald Trump.

Politisk redaktør Siv Sandvik har med ungdommelig råskap fra Trøndersk klimatoppmøte i Samfundet, men kan spare seg for SAS-reklamens selvnytende stil. Eller «smug», som Siv sier på amerikansk.

Journalist Stian Wallum er programleder.