Bil i høy fart i 30-sone kjørte inn i et tre

- Da forbrukerne i Trondheim oppdaget at de kunne kjøpe Røros-rømmen billigere på Rema, så gjorde mange det

Saken oppdateres.

Bilføreren hadde høy fart da vedkommende kjørte inn i et tre i Byavegen i Steinkjer.

– Bilen var på vei i retning sentrum da den kom over i motsatt kjørefelt, kjørte utenfor veien og traff et tre. Bilen havnet på et jorde nedenfor treet. Det var tydelig høy fart på bilen, sier innsatsleder Tonje Volden.

Føreren var bevisst og tok seg ut av bilen på egenhånd. Politiet har foreløpig ingen mistanker om rus-kjøring, men tar rutinemessige prøver.

– Det var ingen flere passasjerer i bilen og føreren er fraktet videre med ambulanse til legevakten, sier innsatsleder Tonje Volden.

Bilen fikk store materielle skader i ulykken.