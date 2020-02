Slo ned 17-åring under fotballcup - nå vil NFF utestenge gjerningsmannen i ti måneder

«Valentinsdagen - dagen vi bruker sårt tjente kroner for at vår bedre halvdel skal orke oss ett år til»

Saken oppdateres.

I desember i fjor, like før jul, ble en 17 år gammel gutt slått ned av en motstander under en fotballcup i Steinkjer. Under den samme turneringen ble en 14 år gammel gutt slått flere ganger i ansiktet, også av en motstander. Førstnevnte ble påvist nesebrudd etter hendelsen.

Nå skriver NRK Trøndelag at påtalenemnda til Norges Fotballforbund (NFF) har bedt om ti måneders utestengelse fra all trening og konkurranse for tenåringen som brakk nesa på 17-åringen. For gutten som slo 14-åringen flere ganger i ansiktet, er det foreslått seks måneders utestengelse fra trening og to måneders utestengelse fra all konkurranse.

– Sakene på Steinkjer er triste, og det er bare tapere i sånne saker. I min tid som daglig leder, siden 2014, har vi ikke hatt utestengelser på så lang tid. Konsekvensene er store for de fornærmede, sier daglig leder i Trøndelag fotballkrets, Jan-Roar Saltvik, til NRK.