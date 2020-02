Saken oppdateres.

Det er strekningen Stuggudal-Brekken over fjellet i Tydal som er stengt på Fv 705.

På Fv 773 er det veien over Steinfjellet som er stengt.

Det melder Vegtrafikksentralen på Twitter søndag morgen.

Klokken 06.36 melder Vegtrafikksentralen at E6 over Dovre er åpnet for trafikk igjen. Det ble meldt om stengt vei på grunn av uvær klokken 22.09 lørdag, og det har vært omkjøring via RV3 i Østerdalen.