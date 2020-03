Veien mellom Stugudal og Brekken stengt på grunn av uvær

Etter 17 år og 520 kamper er det slutt: Her får Tanksen fra Tiller avslutningen han fryktet skulle glippe

Amerikansk band spiller i Nidarosdomen under Olavsfest

Koronaviruset har krevd over 3000 liv globalt

Pete Buttigieg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp: – Best å tre til side

Melding om at det har brent i bolig

- Tyder på at brannen er påsatt

Tilsynsmyndigheter med satsing for å stoppe søppelsmuglere

Saken oppdateres.

– Veien er stengt på grunn av uvær og vind. Det er dårlig sikt i området, sier operasjonsleder Hans Petter Riddervold Hårsvær søndag kveld.

Han vet ikke hvor lenge veien blir stengt.

– Det er avhengig av hvordan været utvikler seg, sier Hårsvær.

Mandag morgen klokken 6.30 oppgir Statens vegvesen at veien fortsatt er stengt. Ifølge trafikkoperatør Erlend Nilsen ser imidlertid vinden ut til å ha roet seg, og at det kommer til å bli gjort en ny vurdering knyttet til når veien kan åpnes snart. Det er meldt mer vind, men ikke like mye nedbør, mandag kveld., ifølge Nilsen.

