Beboere evakuert etter brann i boligkompleks

Saken oppdateres.

- Vi fikk inn melding klokka 03.30 og da via brannvesenet. Og den første meldingen gikk på at det var røykutvikling fra dette boligkomplekset, sier operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt.

Kraftig røykutvikling

Videre melding gikk på at det var kraftig røykutvikling, og alle nødetatene rykket ut til boligkomplekset i Levanger sentrum natt til mandag. Ved 4-tiden hadde ikke brannvesenet ennå kontroll på brannen.

– Det er melding om bekreftet brann. En person er tatt hånd om av helsepersonell på stedet etter å ha blitt utsatt for røyk. Elleve personer er evakuert til en nabobygning som ligger utenfor grensen for spredningsfare, uttalte operasjonsleder Viola Elverum like etter klokka 04.00.

Røykdykkere inne i huset

Klokka 04.40 bekrefter politiet at de har gjort rede for 12 personer.

- Brannvesenet har vært gjennom hele bygget med røykdykkere, og det er nå bekreftet tomt for folk, opplyser operasjonsleder Trond Volden.

Personen som hadde blitt utsatt for røyk, skal ha blitt fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. Personene som ble evakuert ble innkvartert på et eldresenter like ved.

15 beboere på adressen

- Det er 15 beboere som ifølge Folkeregisteret skal bo på adressen, og vi jobber nå med å få kontakt med de siste tre. Brannvesenet har som sagt gjennomsøkt hele bygget og det er tomt for folk, sier operasjonsleder Volden.

Politiet opplyser at det er snakk om et bygg på tre etasjer hvor det bor både unge og gamle.

Kontroll på brannen

Klokka 04.40 kunne politiet bekrefte at det er kontroll på brannen.

- Brannen er nå under kontroll. Den er begrenset til tredje etasje i bygget, og det er røyk- og vannskader i andre etasje av bygget.