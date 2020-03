Stenger rådhus, skoler, barnehager og avlyser alle arrangement i Meråker

Takk for at det finnes ærlige og rause mennesker der ute

Her går det galt for hoppstjernen i Granåsen

Nok «bør» nå, Trondheim. Tiden er inne for «må»

Her spiller Kolstad for tomme tribuner. Treneren ber topphåndballen stanse straks

Danmark stenger alle skoler og barnehager i to uker etter kraftig smitteøkning

Ansatte på hurtigruteskip ved verft i Rissa får ikke forlate skipet - to personer i karantene

Se video: Slik er testen for koronaviruset

BI stenger all undervisning

Ansatte på hurtigruteskip ved verft i Rissa får ikke forlate skipet - to personer i karantene

Fagforbund krever koronatiltak for arbeidstakere

Butikker stenges over hele Italia

Saken oppdateres.

- Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må beregne at tiltakene kan vare over en lengre periode, skriver Meråker kommune i en pressemelding.

Omfattende tiltak

Meråkers kriseledelse ble onsdag informert om et behov for omfattende tiltak for å minimere spredning av koronaviruset av kommuneoverlege Leif Edvard Vonen, og har derfor innført en rekke tiltak.

Tiltakene står ut uken, eller til en ny beskjed blir gitt, skriver kommunen i pressemeldingen.

Dette er tiltakene kommunen innfører:

Både barnehager, skole og voksenopplæring holdes stengt.

Rådhuset stenger for publikum.

Besøksforbud på Meråker sykehjem. Besøk kan kun forekomme ved helt spesielle forhold.

Dørene ved omsorgsboligene holdes stengt. Pårørende må ta kontakt med betjening før besøk.

Dagsenteret holdes stengt.

Biblioteket holdes stengt.

Fysikalsk avdeling holdes stengt.

Alle arrangement i offentlig regi avlyses.

Alle idrettshaller holdes stengt, og idrettsarenaer må avslutte fellesaktiviteter.

Alle kulturelle sammenkomster som øving, konsert og forestilling må avlyses.

Alle private arrangement og sammenkomster underlegges samme vurdering, og skal avlyses.

LES OGSÅ: Ingen korona-restriksjoner for cruiseanløp til Trondheim

- Reduser sosial omgang

Kommunen oppfordrer i tillegg befolkningen å unngå offentlig transport, og å redusere sosial omgang til det minimale. De oppfordrer også bedrifter og virksomheter å tilpasse arbeidet til å være mer skjermet gjennom for eksempel nettbaserte løsninger.

- Tiltakene iverksettes fra og med i kveld den 11. mars. Konsekvenser og effekter følges tett, og disse vil bli konkret vurdert av kommunens ledelse kommende helg, skriver kommunen i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Folk hamstrer varer i Stjørdal: - Det er kaos

Flere videregående skoler stengt

I tillegg til kommunens egne tiltak besluttet kommuneoverlegen i Værnesregionen onsdag kveld å stenge alle barnehager og skoler i regionen med umiddelbar virkning.

Det skriver fylkeskommunen i et informasjonsbrev til elever og foresatte.

Det betyr at Meråker videregående skole., Ole Vig videregående skole. og Selbu videregående skole. holdes stengt til over helgen, eller til ny beskjed blir gitt. I tillegg ble elever og ansatte ved Levanger videregående skole sendt hjem onsdag og skolen holdes stengt ut uka.

LES OGSÅ: Stjørdal kommune vedtok onsdag å stenge alle barnehager og skoler med umiddelbar virkning.

Gjør nye vurderinger

Meråker kommune skriver at de har forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige i samfunnet.

- Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden til over helgen for å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang, skriver kommunen i pressemeldingen.

De vurderer det ikke som at de kan stoppe utbredelsen av viruset.

- Men det er av betydning for risikoutsatte at vi gjør vårt beste for å holde tilbake smittehastigheten, skriver kommunen.

LES OGSÅ: - Vi er fullstendig klare over at det blir svært utfordrende hvis alt skjer på én gang