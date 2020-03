Stenger skoler og barnehager i Stjørdal kommune

-Vi har indikasjoner på at trafikken har gått ned

Saken oppdateres.

Formannskapet i Stjørdal holdt et ekstraordinært telefonmøte klokka 15.00 onsdag ettermiddag.

Etter møtet er det klart at alle skoler og barnehager i kommunen blir stengt fra og med torsdag, skriver Nea radio.

- Formannskapet har vært samlet og stilt kritiske spørsmål. Dette skjer i full forståelse med kommuneledelsen, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen til Adresseavisen.

- Hva er grunnen til at dere setter i verk dette tiltaket?

- Det er for å være i forkant. Vi ser at for eksempel Frosta ikke har klart å stoppe spredningen av smitte. Vi ønsker også å oppfordre nabokommunene til samme tiltak.

Han viser til at sykdommen har utydelige symptomer i startfasen og derfor kan være vanskelig å identifisere.

- Den er et usynlig spøkelse, denne sykdommen, sier Vonen.

- Hva med idrettsarrangementer?

- Alt blir avlyst: kamper, treninger, konserter og øvinger. Poenget er å hindre folk i å møtes uten at det er strengt nødvendig, svarer Vonen.

- Det overordnede målet er at færrest mulig er syke samtidig. Det er et løft for å beskytte folk i risikogruppene, sier han.

De vil også oppfordre folk til å vurdere samlinger i privat regi, dette gjelder også foreninger og bedrifter. Dessuten oppfordres de til å vurdere om det er nødvendig å bruke kollektivtransport.

- Hvor lenge vil dette vare?

- I første omgang til over helga, så får vi vurdere etterhvert.

Tidligere i dag ble det kjent at en ansatt i Stjørdal kommune er smittet av koronaviruset.

