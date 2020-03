Slik er koronasituasjonen i Trøndelag nå

Rykket ut til brann i mast som stod like ved et fjøs

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med siste nytt og status på koronavirusutbruddet i Trøndelag.

I kartet under kan du til enhver tid sjekke hvor mange som er bekreftet smittet i de ulike kommunene.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag

Smittet: Kommune Smittet

Nedenfor ser du oppdatert informasjon om hvilke tiltak de trønderske kommunene har innført. Kommuner som ikke er listet opp i denne oversikten har foreløpig ikke stengt skoler eller barnehager.

Onsdag formiddag ble det besluttet at samtlige videregående skoler i fylket skal stenge inntil videre.

Trondheim:

Grunnskoler og barnehager er foreløpig åpne som normalt. Kommunen anbefaler at cuper og idrettsturneringer for barn under 13 år, og alle arrangementer med over 500 deltakere, avlyses.

På NTNU avlyses alt av fysisk, timeplanfestet undervisning fra og med 12. mars til og med 20. mars. Studenter skal ikke oppholde seg på campus. SiT stenger kantiner og treningssentre, og helsestasjonen på Gløshaugen har tidligere blitt stengt.

Frosta:

Frosta skole stenges denne uken, og hele neste uke. Det samme gjelder SFO, kulturskolen, ungdomsklubben, voksenopplæring, fysioterapi, bibliotek og Frostahallen. Borglia barnehage er også fortsatt stengt ut neste uke.

I tillegg blir politiske møter avlyst denne uken og neste uke, og det er kun ansatte som får gå inn og ut av Frostatunet. Kommunen oppfordrer lag, foreninger og private til å begrense sin aktivitet.

Levanger:

Alle skoler og barnehager stenges frem til 29. mars, både offentlige og private. Alle offentlige arrangementer avlyses, og rådhuset stenger for publikumsinngang. Kun alvorlig syke ved sykehjem, bofellesskap og omsorgssenter kan få besøk.

Kommunen oppfordrer befolkningen til å holde seg hjemme, og unngå offentlig transport. Innbyggere fra Levanger som jobber på Frosta, og omvendt, skal ikke komme på arbeid.

Verdal:

Samtlige skoler og barnehager stenges etter endt arbeidsdag torsdag 12. mars, ifølge Trønder-Avisa. Det gjelder både offentlige og private, og 14 dager frem i tid. Også haller, bibliotek og svømmehaller stenges, og alle offentlige arrangementer avlyses.

Selbu:

Samtlige skoler og barnehager er stengt torsdag 12. og fredag 13. mars. I tillegg stenges også rådhuset for publikum, og kommunale bygg som bibliotek, eldresenter, fysioterapi og frivilligsentralen.

Kulturelle sammenkomster og idrettsarrangement avlyses. Folk oppfordres til å unngå offentlig transport og bedrifter oppfordres til å tilpasse slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig.

Stjørdal:

Alle barnehager og skoler er stengt torsdag 12. og fredag 13. mars. Dette gjelder både offentlige og private skoler. I tillegg er det innført besøksforbud på alle sykehjem og omsorgsboliger. Kun alvorlig syke skal ha mulighet til besøk.

Rådhuset er stengt for publikumsinngang. Kimen kulturhus stengt, og alle offentlige arrangementer, som idrettsaktiviteter og kulturelle sammenkomster, er avlyst.

Meråker:

Egga barnehage, Tollmoen barnehage, Meråker skole og voksenopplæringen i kommunen holdes stengt ut denne uken. Det samme gjelder Meråker vgs. Rådhuset stenger for publikum, og det innføres besøksforbud på Meråker sykehjem.

Også Dagsenteret, biblioteket og fysikalsk avdeling er stengt, og alle offentlige arrangementer avlyses.

Tydal:

Skole, barnehage, SFO, kulturskole og bibliotek stenges ut neste uke. Tydal sykehjem har besøksforbud. Rådhuset stenges for publikum.

Tydalshallen, Tydal kulturhus og andre kommunale utleiebygg som benyttes til arrangementer er også stengt, og alle offentlige arrangementer avlyses. Frivilligsentralen stenges, og fysioterapi, ergoterapi, helsestasjonstjenesten, frisklivsentral og rus- og psykisk helsetjeneste blir redusert til et minimum.

Ørland:

Skoler og barnehager holder foreløpig åpent som vanlig\. Én skoleklasse ved Fosen vgs på 14 elever, og deres familier og lærere, er i tillegg satt i karantene.

