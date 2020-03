Stenger alle videregående skoler i fylket

Rykket ut til brann i mast som stod like ved et fjøs

Kilde klar for feiring: – Enestående sesong som har gått over all forventning

Saken oppdateres.

- Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik sier til Adresseavisen at samtlige videregående skoler i landet stenges fra i dag av og inntil videre.

I et skriv Adressa har fått tilgang til heter det at alle videregående skoler stenges. Alle ansatte som kan, tar hjemmekontor på ubestemt tid.

De skriver videre at ledelsen er klare over at det er drastiske tiltak, men at dette blir gjort for å hindre smittespredning.

LES OGSÅ: – Steng alle skoler og barnehager nå

Dette er vedtatt etter at beredskapsledelsen i Trøndelag fylkeskommune i dag har diskutert mulige tiltak i forbindelse med koronaviruset.

LES OGSÅ: NTNU har besluttet å stenge

Adressa har fått ubekreftede tips fra elever ved videregående skoler, som har fått melding om at digital undervisning er et alternativ som vurderes.

LES OGSÅ: Stenger skoler og barnehager i Stjørdal kommune

Det meldes også om at det kan gå mot stengte kantiner i fylkeshusene.

LES OGSÅ: Stenger rådhus, skoler, barnehager og avlyser alle arrangement i Meråker