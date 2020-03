Ber ungdommen slutte å feste

Saken oppdateres.

«Kjære ungdommer. Nå trenger vi dere. Alle besteforeldre trenger dere. Norge trenger dere.»

Slik starter fylkesordfører Tore O. Sandvik appellen sin til ungdommene i fylket.

– Dette vil ikke vare evig

Videre skriver han at de aller fleste ungdommer ikke er i den mest utsatte gruppa for Korona-viruset, men at de fleste mest sannsynlig kjenner noen som er det.

Han ber alle om å bidra i en felles dugnad for å forhindre smittespredning. Han oppfordrer ungdommene til å ikke dra på fest, ikke møte venner på samme måte som før og at all kontakt med andre må begrenses.

– Vi ber dere. Og vet dere kan. Dette vil ikke vare evig, skriver han.

Sandvik oppfordrer videre til å finne hverandre gjennom digitale plattformer, snakke sammen via telefon og at om du vil feste, kan det gjøres digitalt.

– Dersom vi alle kan stå gjennom krisen, og etterpå rakrygget si: «Vi gjorde alt vi kunne, og vi klarte det», vil det både være noe som berger liv, og det vil være noe man ser tilbake på i mange generasjoner. 5 millioner nordmenn sto sammen gjennom en nasjonal og global krise, og vi fikk til det beste resultatet vi kunne klare.

Rykter om private fester

På Facebook har Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu samme beskjed til ungdommen.

– V i vet at tiden som kommer kan virke utrolig kjip. Dere opplever usikkerhet rundt vitnemål, fritidsaktiviteter er innstilt og faste møtepunkter med venner er borte for en periode, skriver politiet.

– Grunnen til at dere er blant de viktigste på denne dugnaden er at dere er de mest sosiale, har flest venner og benytter ritualer for hilsning som overgår vår standard.

Videre skriver politiet at de blir bekymret når de hører rykter om private fester og arrangement for å kompensere for stengt uteliv. De mener at ungdommens bidrag i dugnaden bør være at de holder seg borte fra sosiale sammenkomster og private fester.

