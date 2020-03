Mulige medisiner skal testes ut på korona-syke trøndere

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Saken oppdateres.

Dette er et medikamentforsøk styrt av Oslo universitetssykehus etter retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Forsøket er uttesting av mulige medisiner for koronavirus (SARS-CoV2), opplyser seksjonsoverlege Robert Pedersen på intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger.

Samtykke fra pasienten

Pedersen understreker at det er en spesiell situasjon og at alt nå handler om å redde liv og hindre smittespredning.

- Vi får vite hvilke medisiner vi skal prøve ut torsdag. Uttestingen skal skje med fortløpende samtykke fra hver enkelt pasient, sier Pedersen.

- Det er snakk om medisiner som er godkjent brukt til andre sykdommer, men som ikke er blitt brukt mot dette koronaviruset tidligere. Dette er en stor og planlagt uttesting med fra før godkjente medisiner.

God, intensiv behandling

Studien i Levanger ledes av anestesioverlege Nina Vibeche Skei. Flere sykehus i Norge skal delta.

- Det er ingen medisiner hittil som ser ut til å være veldig avgjørende i behandlingen av SARS-CoV2, sier Pedersen.

- Fortsatt virker en god, intensiv behandling best. Det handler om å oppdage og behandle komplikasjoner så godt som mulig.

Pedersen mener det er en samfunnsplikt å bidra til at det fortest mulig blir testet ut medisiner som muligens kan tenkes å ha effekt på viruset.

- Det er absolutt viktig for samfunnsoppdraget å prøve å finne ut av dette, mener seksjonsoverlege Robert Pedersen på intensivavdelingen ved Sykehuset Levanger.

Takket Frosta

Frosta, med sine 22 smittede, gjorde at Sykehuset Levanger tidlig fikk erfaring med koronaviruset. Dermed kunne man være tidlig ute med forskjellige tiltak.

- Vi har mye å takke Frosta for, sier fagsjef Paul Georg Skogen ved Sykehuset Levanger, som hyllet kommuneoverlege Arne Bye og tiltakene som ble iverksatt.

- De reagerte raskt da smitten kom til bygda. Tiltakene på Frosta har bidratt til å begrense utbruddene i Trøndelag, sier fagsjef Paul Georg Skogen til Innherred.

- Situasjonen er dramatisk

Administrerende direktør Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag mener situasjonen er dramatisk.

- Det er en ny virkelighet vi står oppe i. Det er en helt ny dagsorden og nytt fokus. Vi vet ikke hvordan utviklingen kommer til å bli. Hver eneste dag er det en ukjent faktor hvor mange som møter på jobb. Jeg er bekymret, alle våre ansatte er bekymret, både for pasientene våre, for våre nære og for oss selv i alt dette, sier Åm, som også vil være menneske opp i alt dette.

- De ansatte stiller opp på en fantastisk måte. Det er viktig for meg å formilde at jeg er veldig takknemlig for at folk stiller opp i en vanskelig situasjon. Det er en fantastisk stå-på-vilje og kreativitet som skjer. Det er mye å være stolt over, sier Åm .

Flyttet kreftavdelingen

Klinikkleder ved klinikk for kirurgi, Annamaria Forsmark, mener sykehuset har gjort en del smarte grep i kampen mot koronaviruset.

- Vi flyttet kreftavdelingen til psykiatribygget tidlig i prosessen for å skåne de pasienter som er i en sårbar situasjon for smitte og for å frigjøre plass til kritisk syke pasienter. I Kina greide man å bygge et nytt sykehus på ti dager. Det er imponerende. Men vi greide å omorganisere hele sykehuset på ti dager. Hvis noen hadde sagt det på forhånd ville jeg ikke ha trodd det, sier Forsmark.

Neste uke blir avgjørende

Fagsjef Paul Georg Skogen sier han nå er mest bekymret over tilgangen på smittevernutstyr.

- Denne og neste uke blir veldig avgjørende. Vi tror vi har nok smittevernutstyr til to til tre ukers drift når det gjelder de viktigste tingene som munnbind og smittefrakker. Men etter det trenger vi påfyll. Vi håper på en avklaring i uka som kommer med tanke på nye forsyninger. Hvis vi ikke får en positiv beskjed da er det mulig vi må trappe enda mer ned på aktiviteten ved Sykehuset Levanger.