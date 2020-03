AtB refunderer periodebilletter

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

Saken oppdateres.

AtB vil fra mandag 23.mars tilby refusjon av periodebilletter til kunder som ønsker dette, skriver AtB i en pressemelding.

Årsaken er at styret i AtB vedtok endringer i rutetilbudet på et styremøte torsdag, etter at Trøndelag fylkeskommune i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget dagen før ga selskapet et oppdrag om å redusere kollektivtilbudet etter selskapets anbefaling om dette samme.

Ikke tilbakevirkende kraft

- Refusjonsberegningen vil gjelde fra den dagen AtB mottar forespørselen om refusjon, men ikke tidligere enn mandag 23. mars. Refusjonsforespørselen vil altså ikke ha tilbakevirkende kraft, sier Grethe Opsal direktør for kommunikasjon og drift i AtB.

Alle som allerede har sendt forespørsel til kundesenteret vil bli kontaktet.

Lengre behandlingstid

Kuttet i rutetilbudet utgjør nærmere en tredjedel av de totale avgangene. I tillegg har styret vedtatt at all skoleskyss i AtB-regi blir stanset fra mandag, både i Trondheim og i distriktet, med unntak av noen få kommuner som fortsatt har behov.

- På grunn av den spesielle situasjonen vi nå befinner oss i, vil vi beklageligvis ha noe lengre saksbehandlingstid enn normalt. Vi håper kundene våre har forståelse for dette, og takker for tålmodigheten, sier Opsal.

