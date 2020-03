To innlagt på sykehus. Én får intensiv behandling

Stort engasjement for å hjelpe etterlatte etter at gravid mor døde uventet på Sykehuset Namsos

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Helse Nord-Trøndelag tirsdag ettermiddag går det fram at Sykehuset Levanger har to inneliggende pasienter med påvist koronasmitte.

Den ene pasienten er isolert på sengepost og i bedring.

- Den andre pasienten mottar fortsatt intensiv behandling. Vedkommende er alvorlig syk, men stabil, står det i pressemeldingen.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist smitte.

Styret i Helse Nord-Trøndelag gjennomførte i dag et tre timer digitalt møte hvor de ble orientert om hvordan sykehusene og de ansatte håndterer situasjonen.

I en uttalelse sier styret at de er trygge på at organisasjonen er rustet for å håndtere krisen på en god måte. Styrets klare inntrykk er at ledere og ansatte opptrer ansvarsfullt og dedikert.

-Vi opplever at begge våre sykehus tar en ansvarsfull og trygg rolle i den nasjonale dugnaden for å håndtere krisen, skriver de i pressemeldingen.