Fort lest, lett likt, lett glemt 3

Kjeder du deg? Her er ti mobilspill du kan spille med vennene dine

To barn smittet i Trondheim: Derfor blir barn mindre syke av koronaviruset

AtB innfører nye rutetider for region- og lokalbuss i Trøndelag fra 30. mars

Saken oppdateres.

Torsdag ble det for første gang påvist koronasmitte på to barn i Trondheim. Det er så langt ingen barn som har dødd av viruset, eller blitt alvorlig syke i Norge.

- Barn blir også smittet og syke, men de får i hovedsak et lettere sykdomsforløp. Det er svært få barn som blir alvorlig syke, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Begge barna som fikk påvist smitte i Trondheim har hatt feber, men ikke vært betydelig syke. Det er nå fire-fem dager siden barna fikk de første symptomene, og de er nå så og si symptomfrie.

- Barna ble smittet av sine foreldre, som ble syke først. De har vært i karantene hele veien, og har ikke hatt muligheten til å smitte andre barn, sier hun.

LES OGSÅ: 13 nye tilfeller av koronasmitte i Trondheim

Barn blir lettere smittet

- Vi vet at barn lettere smittes av virus enn voksne. En aktuell hypotese er at immunforsvaret hos voksne overdriver forsvaret sitt i møtet med dette nye koronaviruset. Det er en kjent sak at ved mange infeksjoner, så skaper immunforsvarets reaksjon større problemer enn selve sykdommen.

- Kanskje handler dette om at immunforsvaret hos barn er mindre utviklet, foreslår Fredrik Müller, professor i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo (UiO) til Forskning.no.

De to barna som ble påvist smitte i Trondheim, ble smittet av sine foreldre. Begge barna hadde hatt feber, men var så og si friske fire-fem dager etter første dag med symptomer, opplyser kommuneoverlegen i Trondheim, Tove Røsstad.

LES OGSÅ: Forbyr utleie av sykler og elsparkesykler

Milde symptomer

Ifølge tall fra FHI er det totalt 19 barn under 10 år som har testet positivt på koronaviruset. Elleve av disse er jenter, og åtte er gutter. Ingen av disse er alvorlig syke.

- At barn får ganske milde symptomer mens voksne blir dårligere, er jo et kjent fenomen. Tenk gjerne på immunforsvaret vårt som et melkeglass. Hos godt voksne og eldre er dette melkeglasset fylt nesten helt opp til kanten, det er ikke plass til særlig mye mer. Hos barn er det fortsatt god plass.

- Derfor er det ikke noe problem for barns immunforsvar å håndtere stadig nye infeksjoner som dukker opp, forklarer Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved UiO til Forskning.no

En ny studie fra Kina, publisert i forskningstidsskriftet Nature, bekrefter også teorien om at barn og unge smittes i liten grad. Studien finner heller ikke at barn blir alvorlig syke.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag