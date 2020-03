Ni koronaprøver feilanalysert - flere ansatte i Trondheim fengsel i karantene

Koronakrisa gjør at NTNU skal betale regningene for rotter og dopapir tidligere

Saken oppdateres.

Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart, skriver sykehuset i en pressemelding.

Feilen gjelder ni prøver. Fire prøver ble formidlet som positive, men var negative. Fem prøver ble formidlet som negative, men var positive.

– Vi beklager på det sterkeste. Menneskelig svikt kan skje. Det er derfor så viktig at vi har gode kontrollrutiner, sier konstituert fagdirektør på St. Olavs hospital, Tom Christian Martinsen.

Har kontaktet alle

St. Olavs hospital har nå ekstra oppmerksomhet på kontrollrutinene for å unngå at feilen skal skje igjen.

Alle som har fått feil prøvesvar er kontaktet, samtidig som informasjon også ble gitt smittevernansvarlige i Trondheim kommune.

Laboratoriet ved St. Olavs hospital analyserer koronaprøver for hele Trøndelag og har pr i dag analysert 8716 prøver.

Konsekvenser av feilanalyser

Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen, opplyser i en pressemelding at feilanalysen ved St. Olavs laboratorium fikk konsekvenser for den kommunale fengselshelsetjenesten i Trondheim fengsel og ved en kommunal barnehage i Trondheim.

- Men det er ingen økt smitterisiko i barnehagen, og det er iverksatt tiltak for sikre tjenester til innsatte i fengslet, heter det i pressemeldingen.

Fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel opplyser at fengselshelsetjenesten er en egen avdeling inne på fengselsområdet. For tiden holder de til i en brakkerigg. Alle de ansatte i avdelingen er nå i karantene.

- Noen av våre ansatte har også vært i kontakt med de ansatte ved helseavdelingen. Dermed er en del av våre ansatte også satt i karantene, sier Gabrielsen.

- Får dette noen konsekvenser?

- Ikke annet enn at det er folk som må jobbe litt mer, sier Gabrielsen, og legger til at kommunen har iverksatt andre løsninger for å sikre helsehjelp for de innsatte som trenger det.