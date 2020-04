Hvorfor blir dette den «stilleste uka» siden 1995?

Til alle ordførerne i Trøndelag: Bidra til at flest mulig trøndere har jobb å gå til når koronakrisen er over

Hva er den ene tingen som viser at her bor en person som ikke er «typisk norsk»? Hvem bor i denne stuen, og hvordan ser vi det? Hvem skulle trodd at denne dama ikke er «folk flest»?

Fra en innsatt: Tusen takk for at vi slipper å gi noe tilbake

Saken oppdateres.

Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe er en av dem som er bekymra for økonomien. I et leserinnlegg i Adresseavisen tar han til orde for å åpne samfunnet så smått mens vi samtidig opprettholder noen smitteverntiltak. På en annen side er det leger, mikrobiologer og andre helsefagfolk som mener at vi heller må stramme enda mer til før vi slakker på tiltakene. Det vil ramme økonomien i mindre grad og vi kan komme raskere tilbake til normalen.

- Da influensapandemien Spanskesyken herja i USA på begynnelsen av 1900-tallet, viste det seg at de byene som gjennomførte de strengeste smitteverntiltakene, også var de byene som greide seg best økonomisk etter pandemien. Selv om Spanskesyken ikke direkte kan sammenlignes med koronapandemien, så sier det noe om at strenge tiltak tidlig har mye for seg. Men det finnes ingen fasit, og det er lenge til vi får svarene på hvilke strategier som fungerer best, sier kommentator Terje Eidsvåg i Omadressert.

Snart er det påske uten hyttepåske, og det er mye som tyder på at vi får den stilleste påska siden 1995. Eidsvåg forteller mer om hvordan påska fortonet seg før den tid. Kommentator Kato Nykvist er mer bekymret for om det vokser fram intelligent liv i kjøleskapet på hytta i Rennebu.

- Sist vi var på hytta kjøpte vi en Grindalsost. Det blir spennende å se hvordan den ser ut når vi får lov til å dra på hytta igjen.

