Oppdal opphever forbud

Fløya meldte at Celine er klar for RBK. En ting kan likevel stoppe overgangen

Saken oppdateres.

For to uker siden innførte Oppdal et overnattingsforbud som betød at tilreisende utenfor kommunegrensene, og som ikke har fast bosted eller arbeidssted i kommunen, ikke hadde lov til å overnatte i kommunen.

I tillegg ble alle som skulle overnatte i kommunen ilagt en 14 dager lang hjemmekarantene.

Restriksjoner som var strengere enn det myndighetene hadde pålagt kommunen, påpekte ordfører Geir Arild Espnes (Senterpartiet) overfor Adresseavisen.

Fredag har kommunestyret i Oppdal lettet på restriksjonene. Det skriver opp.no.

Det meste av forbud oppheves. Overnattingsforbudet gjelder nå kun hytteeiere. Andre kan imidlertid komme på besøk til familie og venner i kommunen.

- Vi kan ikke isolere oss helt heller, og må møte verden som den er, sa Kristelig folkepartis Morten Olsen under kommunestyremøtet.

Venstres Ingrid Husdal Dørum la frem et forslag om at alle utenbygdsboende som kommer til Oppdal i påsken, skal oppfordres til å gå i 14 dager frivillig karantene.

Forslaget ble nedstemt, men i kommunestyrevedtaket står det at kommunestyret «oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken».

I hytteforbudet har regjeringen gitt unntak til de som har en koronasmittet person i sitt eget hjem, men det vil ikke kommunestyret i Oppdal tillate for å unngå smittespredning.

- Vi har ikke videreført overnattingsforbudet, men innført forbud for folk med positiv corona-test å overnatte i fritidseiendom. I tillegg har kommunedirektøren og kommunestyret uttalt at Oppdal kommune følger sentrale råd som oppfordrer alle til å reise minst mulig, ikke dra bort eller motta besøk i påsken, unngå sammenkomster over fem personer og å holde seg hjemme og i ro, skriver kommunelege Kirsten Vikan Opdahl i en sms til Adresseavisen fredag kveld.

- Oppdal er, slik det er nå, uten positiv prøve siden 26. mars. Det er over én uke siden. Fordi vi opplever at situasjonen har roet seg siden begynnelsen av mars, ønsker vi nå å mykne opp, skriver kommunelegen, og fortsetter:

- Men vi vet ikke hva som venter. Påsken er en sårbar tid når det gjelder beredskap og vi er to timer fra nærmeste sykehus. Det er mye natur her og vi kan ha mye vær her. Vi har heller ikke ubegrenset med helseressurser i bygda, så vi er spente. Vi håper situasjonen fortsetter stabilt og rolig, men ifølge FHI skal bølgen/toppen komme utover våren. Vi forbereder oss på dette og håper påsken ikke gir en plutselig økning i koronatilfeller, sier Vikan-Opdahl.

Hun håper på forståelse for kommunens avgjørelser – og tålmodighet fra befolkningen og tilreisende.

- Vi ønsker at korona/covid-19-situasjonen avgrenses og avsluttes så raskt som mulig. Vi ber alle om å samarbeide, sånn at vi så snart som mulig kan ta imot alle som ønsker til et samfunn og ei fjellbygd uten risiko for sykdom, avslutter kommuneoverlegen.

Ordfører Geir Arild Espnes har ikke besvart Adresseavisens henvendelser fredag kveld.