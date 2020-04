Har søkt med store styrker: Politiet ønsker å komme i kontakt med person i Hemne

RBK-sjefens kontrakt går snart ut: Her er ekspertenes dom over Horneland

Saken oppdateres.

Det var klokken 13.20 politiet fikk meldingen fra Haugabakken på Kyrksæterøra.

Innringeren hadde observert en person iført treningsklær som hoppet over en kant, og løp i snøen ned mot elva.

- I ettertid har vi konstatert at det er veldig liten vannføring i elva, og brannvesenet ser at det går spor opp igjen mot veien. Men vi har satt i verk et større opplegg for å prøve å finne ut hvem dette er, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

I en twittermelding skriver politiet i Trøndelag at de ønsker kontakt med personen.

Han sier at de ikke er bekymret for vedkommende. Like etter klokken 1500 lørdag ettermiddag pågikk det søk på stedet, men da var det iferd med å avta.

- Vi kunne tenke oss å komme i kontakt med personen, for å avslutte saken, sier Handegard.