13 koronapasienter innlagt på sykehus i Trøndelag

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital opplyser i en pressemelding mandag at ni pasienter er innlagt med covid-19, og at to ligger på intensivavdelingen og to i respirator.

Det er samme situasjon som ble rapportert 1. påskedag.

I tillegg opplyser de at 15 ansatte har påvist koronasmitte, noe som også er likt som dagen før.

83 av de rundt 10 500 ansatte ved sykehuset er i karantene eller hjemme fordi de har luftveissymptomer, opplyser sykehuset.

Fire i nord

Helse Nord-Trøndelag opplyser at Sykehuset Levanger fortsatt har fire innlagte pasienter med påvist koronasmitte på 2. påskedag, det samme antall som dagen før.

To av disse mottar behandling i isolat på sengepost, og to pasienter er innlagt på intensiv. En av disse mottar respiratorbehandling, opplyser helseforetaket i sin siste statusrapport.

Sykehuset Namsos har ingen innlagte pasienter med påvist koronasmitte.

Åtte i karantene

Helse Nord-Trøndelag opplyser i tillegg at de har åtte ansatte i karantene med påvist smitte, mens 16 ansatte er borte fra jobb på grunn av koronasituasjonen.